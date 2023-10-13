Son dakika: İsrail’den kara harekatı hazırlığı! Gazze’ye tanklarla baskın

Söz konusu baskınlara piyade ve tank birliklerinin de katıldığı bildirildi. Ayrıca İsrail, roket atılan noktaları ve rehilenlerin tutulduğu yerleri bulmak için baskın düzenlediğini açıkladı.

FİLİSTİNLİLERE 'BÖLGEYİ TERK EDİN' TEHDİDİ!

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söyledi.