Son dakika: İsrail’den kara harekatı hazırlığı! Gazze’ye tanklarla baskın

Son dakika... Dünyanın gözü yine Ortadoğu'ya çevrildi. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ve ardından İsrail'in saldırıları ile Filistin yine büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.
İsrail ordusu son durumla ilgili bir açıklamada bulundu ve kapsamlı bir kara harekatı sinyali verdi. İsrail ordusu son 24 saatte kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Söz konusu baskınlara piyade ve tank birliklerinin de katıldığı bildirildi. Ayrıca İsrail, roket atılan noktaları ve rehilenlerin tutulduğu yerleri bulmak için baskın düzenlediğini açıkladı.
FİLİSTİNLİLERE 'BÖLGEYİ TERK EDİN' TEHDİDİ!
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söyledi.
Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine tahliye olmaları için çağrı yaptığını hatırlattı.
SAAT 20.00'A KADAR SÜRE VERDİLER
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, "İsrail ordusunun saat 20.00'ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz." ifadelerini kullandı.
BM'DEN AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirilmişti.
İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze'de 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.
İSRAİL SİVİL KONVOYUNU BOMBALADI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.