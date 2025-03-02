SON DAKİKA | İsrail'den skandal karar! Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurdu

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 10:39 Son Güncelleme: 02 Mart 2025 11:13

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İsrail'e silah teslimatının hızlandırılması için bildiri imzaladı. İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi. HAMAS'I TEHDİT ETTİ İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu ve Hamas'ı "Ateşkes konusundaki anlaşmazlıklar devam ederse sonuçlarına katlanırsınız" diye tehdit etti.