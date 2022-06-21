SON DAKİKA: Tahıl sorununun çözümü için gözler Türkiye’de olacak! İstanbul’da 4’lü tahıl zirvesi...

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen son dakika habere göre; Küresel tahıl sorununu çözmek üzere bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Rusya'ya gidecek.