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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Tahıl sorununun çözümü için gözler Türkiye'de olacak! İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi...
Giriş Tarihi: 21.6.2022 17:08 Son Güncelleme: 21.6.2022 17:30

SON DAKİKA: Tahıl sorununun çözümü için gözler Türkiye'de olacak! İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi...

SON DAKİKA: Tahıl sorununun çözümü için gözler Türkiye’de olacak! İstanbul’da 4’lü tahıl zirvesi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, küresel tahıl krizinin çözümü için bu hafta içinde askeri heyet Rusya'ya gidecek. Ayrıca kaynaklar tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da 4'lü zirve yapılacağını dile getirdi.

Son dakika haberi... Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Diplomatik kaynaklardan küresel tahıl krizine ilişkin son dakika açıklamalar geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen son dakika habere göre; Küresel tahıl sorununu çözmek üzere bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Rusya'ya gidecek.

İSTANBUL'DA 4'LÜ ZİRVE

Kaynaklar, Türkiye Rusya Ukrayna temsilcileri ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı 4'lü zirve İstanbul'da yapılağını belirtti.

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SON DAKİKA: Tahıl sorununun çözümü için gözler Türkiye'de olacak! İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi...
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