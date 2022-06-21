SON DAKİKA: Tahıl sorununun çözümü için gözler Türkiye’de olacak! İstanbul’da 4’lü tahıl zirvesi...

Son dakika haberi... Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Diplomatik kaynaklardan küresel tahıl krizine ilişkin son dakika açıklamalar geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen son dakika habere göre; Küresel tahıl sorununu çözmek üzere bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Rusya'ya gidecek.