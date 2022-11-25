Son dakika | İsveç ve Finlandiya ile ikinci ’NATO üyeliği’ toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyetine Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri de katılmıştır.

İsveç heyetine Başbakanlık Ofisinde Büyükelçi Oscar Stenström ve Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Knutsson başkanlık etmiştir.

Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Genel Müdürü Dr. Petri Hakkarainen başkanlık etmiştir. Dışişleri, Adalet, Emniyet, Güvenlik ve İstihbarat kuruluşlarından temsilciler eşlik etmiştir.