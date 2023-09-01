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Giriş Tarihi: 1.9.2023 14:28 Son Güncelleme: 1.9.2023 14:32

SON DAKİKA | İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye için umutluyuz!

Son dakika haberleri: İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin devam eden NATO üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Billström Ekim ayında belirlenecek üyelik hakkında bir kez daha Türkiye’yi işaret etti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA | İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye için umutluyuz!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıkladığı İsveç'in NATO üyeliğine dair kararına ilişkin İsveç'ten bir son dakika açıklaması geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanması hakkında Türkiye'den umutlu olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsveç'in NATO üyeliğini, Ekim ayında yeniden toplandığında onaylayacak.

Yeniden değerlendirilmeye alınacak üyelik sürecine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Billström, "İsveç hükümeti yaz boyunca, o zaman ortaya konan şartların ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir sinyal almadı." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye için umutluyuz!
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