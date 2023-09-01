SON DAKİKA | İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye için umutluyuz!

Yeniden değerlendirilmeye alınacak üyelik sürecine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Billström, "İsveç hükümeti yaz boyunca, o zaman ortaya konan şartların ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir sinyal almadı." ifadelerini kullandı.