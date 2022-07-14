SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Mario Draghi’den istifa kararı!

Draghi hükümetinin istifasıyla ülkede, 2018'deki seçimle başlayan 18. yasama dönemindeki 3. hükümet de istifa etmiş olacak.

2023'ün ilk aylarında genel seçime gidecek olan İtalya'da Draghi hükümetinin istifası halinde gözler Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın atacağı adıma çevrilecek.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alması ya da genel seçimlerin zamanında yapılması ve sonbaharda gelecek yılın bütçesini oluşturacak bir hükümet kurulması için siyasi istişareler başlatması, konuşulan muhtemel senaryolar arasında yer alıyor.