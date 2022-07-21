Son dakika | İtalya Başbakanı Mario Draghi istifa etti

TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmelerin başında çok kısa bir konuşma yapan Draghi, parlamentoya bugüne kadar yaptığı işlerden ötürü teşekkür etti. Başbakan Draghi, Senato'da dünkü oylamada 3 partinin hükümetine desteğini çekmesine işaret ederek, "Dün akşam Senato'da ortaya çıkan sonuç ışığında, Cumhurbaşkanı'na kararlarımı iletmek üzere bu oturumun durdurulmasını talep ediyorum." dedi.

HÜKÜMETİN İSTİFASINI MI SUNACAK?

Draghi, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda uzun süre alkışlandı. Başbakan Draghi, Temsilciler Meclisi'nden ayrılarak, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye gitti. İtalyan basınına göre, Draghi, Mattarella'ya hükümetinin istifasını sunacak.

Ülkenin önde gelen gazeteleri de Senato'da dünkü oylama sonrası Draghi hükümetinin sonuna gelindiği görüşünde birleşti. Corriere della Sera gazetesi, "Draghi hükümetine elveda" manşetini atarken, hükümetten desteğini çeken Lig, Forza Italia ve 5 Yıldız Hareketi'nin Draghi'yi batırdığını yazdı.

"HÜKÜMET İÇİN YOLUN SONU"

La Stampa, "Utanç" başlığını kullanırken, Lig lideri Matteo Salvini ve M5S lideri Giuseppe Conte'nin hükümeti batırdığını yazdı. Il Messaggero gazetesi de "Draghi hükümeti için yolun sonu" manşetini attı.

Basında çıkan haber ve yorumlarda, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentodaki sonuç itibarıyla hükümetin istifasını kabul edeceği, ardından 2023'ün ilk aylarında yapılması gereken seçimlere kadar bir hükümet kurulma ihtimali olup olmadığına bakacağı ya da parlamentoyu feshederek seçimleri eylül ya da ekim ayına çekeceği belirtildi. Sonbaharda seçim ihtimalinin daha güçlü bir senaryo olduğu yorumları öne çıkıyor.