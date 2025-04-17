SON DAKİKA | İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife savaşlarını başlatmasının ardından ilk kez bir Avrupalı lider, Beyaz Saray'a gitti. İtalya Başbakanı Meloni, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştü.

AHaber CANLI YAYIN

"AB ile tarifeler konusunda bir anlaşmaya varmada sorun olmayacak. Kimseyle sorun olmayacak," diyen Trump, şu anda şiddetli bir tarife savaşı içinde olduğu Çin ile de çok iyi bir ticaret anlaşmasına varacağından emin olduğunu ifade etti.

Trump Oval Ofis'te şunları söyledi:

İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz.

AYRINTILAR BİRAZDAN...