SON DAKİKA: İtalya’da helikopter kazası! Radardan kayboldu: Kayıp helikopterin içinde 4 Türk bulunuyordu! İlk açıklama geldi

Son dakika haberi... İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi. Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi. Haberde, helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk olduğu öğrenilirken firmadan konuya ilişkin açıklama geldi.
HAVA KOŞULLARI OLUMSUZ
Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı. Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.
HELİKOPTER DÜŞMEDİ!
Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.
Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.
4 TÜRK KAYIP!
İtalya'da helikopterin radardan kaybolması üzerine araştırma başlatıldı. Eczacıbaşı Holding kayıp holdingte 4 çalışanının olduğunu açıkladı.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.
En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi
İçinde 4 Türk çalışanın bulunduğu helikopter, İtalya'da radardan kayboldu! Eczacıbaşı'ndan açıklama | Video
HELİKOPTERİ 24 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.
İTALYAN HAVA KUVVETLERİ DEVREDE...
İtalya'nın Toskana-Emilian Apennines bölgesinde kaybolan ve içinde 4'ü Türk pilot dahil 7 kişinin bulunduğu helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katıldı.
Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano havaalanından yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.
SON DAKİKA | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir.
İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir.
Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir.
Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır.
Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.
İtalya Hava Kuvvetleri, kaybolan helikopterin arama çalışmalarına katıldı | Video