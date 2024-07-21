Son dakika: Joe Biden ABD başkanlığı adaylığından çekildi! "Adayım Kamala Harris"

"PARTİM VE ÜLKEM ADINA EN DOĞRU KARAR"

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.