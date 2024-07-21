Son dakika: Joe Biden ABD başkanlığı adaylığından çekildi! "Adayım Kamala Harris"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.
"PARTİM VE ÜLKEM ADINA EN DOĞRU KARAR"
Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.
KAMALA HARRİS'E TEŞEKKÜR ETTİ
Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.
Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.
"ADAYIM KAMALA HARRİS"
ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.
İşte Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurduğu o paylaşım...
TRUMP: HARRİS'İ YENMEK DAHA KOLAY
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım seçimleri için adaylıktan çekildiğini sürpriz bir kararla duyurması sonrası eski Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada "ABD tarihinde açık ara en kötü başkan. Kamala Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.