Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau istifa etti

Son dakika: Trudeau, istifa kararının yanı sıra, parlamentonun çalışmalarına 24 Mart'a kadar ara verileceğini söyledi.
Kamuoyu yoklamalarında partiye olan desteğin azaldığının görülmesinin ardından Trudeau'ya istifa çağrısı yapan Liberal Parti vekillerinin sayısı artmıştı.
Trudeau'nun görevi bırakmasıyla, anketlere göre muhalefet partisi Muhafazakarlar karşısında yenilgi alması beklenen Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesi gerekiyor.
Kanada'da genel seçimin ekim ayı bitmeden gerçekleşmesi gerekiyor.