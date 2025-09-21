Son dakika: Kanada, İngiltere ve Avustralya Filistin’i devlet olarak tanıdı

Son dakika: New York'ta BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelen liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katıldı. Konferansta çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması bekleniyor.

3 ÜLKE FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIDI

Son olarak İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin Devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını kınayarak, BM Genel Kurulunda Filistin'i "devlet" olarak tanıyacaklarını bildirmişti.

Başbakanlık Ofisinden 16 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada ise Carney'in bu niyetini yinelediği ve tanıma kararının "2026'da Hamas'ın herhangi bir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin'in silahsızlandırılmasına" dayalı olduğu ifade edilmişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ağustosta yaptığı kabine toplantısı sonrasında ülkesinin Filistin Devletini tanıma kararı aldığını duyurmuştu.

Albanese, bu adımı BM Genel Kurulunda resmileştireceklerini belirterek, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa son vermek için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullanmıştı.