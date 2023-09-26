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Giriş Tarihi: 26.9.2023 08:56 Son Güncelleme: 26.9.2023 09:13

Son dakika | Karabağ patlamasının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberi: Karabağ Ermeni temsilcilerinden gelen açıklamaya göre, dün gece meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika | Karabağ patlamasının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, dün gece saatlerinde Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Alınan son dakika bilgilerine göre Karabağ Ermeni temsilcileri patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BENZİN DEPOLAMA TESİSİNDE PATLAMA

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği söylenmişti.

Karabağ'da yakıt deposunda patlama! Ölü ve yaralılar var | Video

YARDIM GÖNDERİLDİ

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde yer alan Hankendi şehrindeki yakıt deposunda meydana gelen patlamanın ardından harekete geçti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ilaç ve ilk yardım malzemeleri ile donatılmış bir ambulansın Hankendi'ye gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, ambulansın Ağdam-Askeran-Hankendi yolu üzerinden Hankendi yönüne doğru ilerlediği aktarıldı.

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Son dakika | Karabağ patlamasının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
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