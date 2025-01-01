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Giriş Tarihi: 1.1.2025 21:43 Son Güncelleme: 1.1.2025 21:59

SON DAKİKA | Karadağ'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

AA
SON DAKİKA | Karadağ’da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Karadağ'ın Cetinje kentinde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

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SON DAKİKA | Karadağ'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
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