SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız

"FARKLI MİLLETLERDEN BİR GRUP TUTUKLUMUZ VAR"

Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.