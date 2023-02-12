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Giriş Tarihi: 12.2.2023 11:14 Son Güncelleme: 12.2.2023 11:38

Son dakika | Katar Emiri, Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye hareket etti

Son dakika | Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.

Son dakika | Katar Emiri, Başkan Erdoğan’la görüşmek üzere Türkiye’ye hareket etti

Son dakika haberi: Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.

10 BİN KONTEYNER EV

Geçtiğimiz günlerde Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedilmişti.

'HAVA KÖPRÜSÜ' TALİMATI

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını verdiği belirtilmişti. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekibin geleceği aktarılan haberde, bu ekibin bir meydan hastanesi kuracağı, insani yardımlar, kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getireceği ifade edilmişti.

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Son dakika | Katar Emiri, Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye hareket etti
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