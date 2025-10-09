SON DAKİKA | Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze’ye yeni bombardıman

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeye saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Terör devleti akşam saatlerinde yine bombardıman gerçekleştirdi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail bombardımanı!

SON 24 SAATTE 11 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 67 bin 194'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları kapsamında son 24 saatte hastanelere 11 ölü ve 49 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 615'e, yaralananların sayısının da 19 bin 177'ye çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 194'e, yaralı sayısı 169 bin 890'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASI ONAYLANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.