SON DAKİKA| Katil İsrail Küresel Sumud Filosu’na saldırıyor: Siyonistler Andros teknesine çıktı
Son Dakika: İsrail donanması, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırıyor.
Gelen son dakika bilgisine göre, İsrail gemileri Sumud Filosu'ndaki Andros teknesine çıktı.
İsrail askerleri daha sonra da Elengi teknesine müdahale etti.
SİYONİSTLER KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NU SIKLIKLA HEDEF ALIYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.
