SON DAKİKA! Katil İsrail yine Gazze’ye saldırdı: 50 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya saldırısında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu. Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Öte yandan; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.