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Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:15 Son Güncelleme: 17.11.2024 10:34

SON DAKİKA! Katil İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 50 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti

AA
SON DAKİKA! Katil İsrail yine Gazze’ye saldırdı: 50 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya saldırısında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu. Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Öte yandan; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu da hedef aldı. Saldırılar sonucu 5 kişi öldü.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Fahura semtinde onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.

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SON DAKİKA! Katil İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 50 kişi hayatını kaybetti
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