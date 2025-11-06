SON DAKİKA | Katil İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise gerçekleştirilen saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu iddia edildi.

İSRAİL 3 BELDEYİ TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan güneyindeki 3 beldeye yönelik saldırı düzenleyecekleri yönünde tehditte bulunması, bölge halkı arasında paniğe neden olmuştu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.

Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.