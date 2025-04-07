Son dakika | Katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Son dakika haberi... Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Netanyahu, 'Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemeyiz' mesajını verdi.

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