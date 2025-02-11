SON DAKİKA | Katil Netanyahu’dan alçak tehdit: Ateşkes sona erecek

Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle 15 Şubat'taki esir takasını ertelemesinin ardından açıklamada bulundu. Netanyahu, 4 saatlik güvenlik kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrailli esirlerin cumartesi günü öğlene kadar serbest bırakılması çağrısını ve Gazze'nin geleceğine ilişkin vizyonunu memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.
Netanyahu, "Hamas'ın anlaşmayı ihlal etme ve esirlerimizi serbest bırakmama kararını açıklamasının ardından dün gece orduya Gazze Şeridi içinde ve çevresinde toplanma emri verdim. Bu operasyon şu saatlerde gerçekleşiyor. Çok yakın bir gelecekte tamamlanacak" dedi.
Kabinede oybirliğiyle kabul edilen karara değinen Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun çatışmalara yeniden başlayacak" dedi.
TRUMP: ESİRLER BIRAKILMAZSA KIYAMET KOPAR
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu ifade söyledi. Trump, cumartesi günü öğlene kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİL MÜZAKERELERİ ASKIYA ALDI
Tel Aviv yönetiminin birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin adı açıklanmayan bir yetkili adına yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'tan "önümüzdeki günlerde" ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini beklediği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu 9 sağ esir serbest bırakılıncaya kadar İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere katılmayacağı ifade edildi.
İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında birçoğu sağ 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyordu.
Ateş kapsamında şu ana kadar 13 İsrailli 5 de Taylandlı sağ esir serbest bırakılmıştı.
HAMAS'TAN ESİR TAKASINI ASKIYA ALMA KARARI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.