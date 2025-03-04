SON DAKİKA! Kim Jong-Un’un kız kardeşi yeniden ortaya çıktı! ABD'ye şok 'Nükleer' uyarısı: Bu çok tehlikeli olur...

Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim-Jong-Un'un kız kardeşi yeniden ortaya çıktı. Kim Yo-Jong ABD'ye çok sert tepki gösterdi. Yo-Jong, Washington’u bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırdı. Yo-Jong, "ABD, bu tür eylemlerle Kuzey Kore’ye karşı düşmanca ve çatışmacı bir tutum sergilediğini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 09:51 Son Güncelleme: 04 Mart 2025 09:56

Son dakika haberi... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesine sert tepki göstererek, Washington'u bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırdı. Tehditlerin sürmesi halinde "Düşmanın güvenliğini stratejik düzeyde tehdit eden eylemleri artırma" seçeneğini değerlendirecekleri konusunda uyaran Kim, "Düşmanlar, Kuzey Kore'nin egemenliğini elindeki tüm imkânları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır" dedi.

ABD'YE 'NÜKLEER' UYARISI Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson'un 2 Mart'ta Güney Kore'nin Busan kentine gelmesine sert tepki gösterdi. Yayınladığı yazılı açıklamada, ABD ve bölgedeki müttefiklerini Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini hiçe sayarak kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçlayan Kim, "ABD, bu tür eylemlerle Kuzey Kore'ye karşı düşmanca ve çatışmacı bir tutum sergilediğini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.