Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 31.8.2024 14:25 Son Güncelleme: 31.8.2024 14:26

SON DAKİKA | KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA | KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Açıklamada bulunan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, Akıncı'nın bayılma ve kusma şikayetleriyle hastaneye getirildiğini belirtti.

Göksu, Akıncı'ya yapılan tetkiklerde sağlık durumunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını ve şu an için herhangi bir acil durum olmadığını ifade etti.

Akıncı'nın tedavisinin ve gözetiminin devam ettiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA