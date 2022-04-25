Son dakika | KKTC’de yeni hükümet kuruldu

FAİZ SUCUOĞLU KİMDİR?

Faiz Sucuoğlu, 27 Ağustos 1961'de Baf'ta doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitiren Sucuoğlu, daha sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Sucuoğlu, İstanbul'da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını yaparak, bir süre bu hastanede görev yaptı.

Faiz Sucuoğlu, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-UBP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 8 ay süren CTP-UBP koalisyon hükümetinin ardından 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Sucuoğlu, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde de UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. Sucuoğlu, 22 Mayıs 2019'da kurulan UBP-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı ve bu görevi 9 Aralık 2020'de sona erdi. Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021'de kurulan UBP-DP hükümetinde Başbakanlık görevini yürüttü.