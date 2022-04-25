Son dakika | KKTC’de yeni hükümet kuruldu

Son dakika haberleri: KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.Geçtiğimiz günlerde KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nde oluşan koaliyon dönemi sona ermiş, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın istifası kabul edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na vermişti.
"ENGEL ORTADAN KALKACAK"
Hükümet kurma sürecini bayrama kadar tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Sucuoğlu, bu kapsamda ilk olarak bu akşam koalisyon ortaklarıyla görüşeceklerini, bu görüşme sonrası programın netleşeceğini belirtmişti. Hükümetin bozulma nedeni ve kabine değişikliği üzerine bir soru üzerine de Sucuoğlu, "Tahmin ediyorum yeni kabinede o engel ortadan kalkacak." dedi.
TATAR'DAN AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ
Kamuoyunun tüm partilerin görüşlerini bildiğini belirten Tatar, Sucuoğlu'nun en erken zamanda yeni kabineyi onaya sunması temennisinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.
FAİZ SUCUOĞLU KİMDİR?
Faiz Sucuoğlu, 27 Ağustos 1961'de Baf'ta doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitiren Sucuoğlu, daha sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Sucuoğlu, İstanbul'da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını yaparak, bir süre bu hastanede görev yaptı.
Faiz Sucuoğlu, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-UBP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 8 ay süren CTP-UBP koalisyon hükümetinin ardından 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Sucuoğlu, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde de UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. Sucuoğlu, 22 Mayıs 2019'da kurulan UBP-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı ve bu görevi 9 Aralık 2020'de sona erdi. Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021'de kurulan UBP-DP hükümetinde Başbakanlık görevini yürüttü.