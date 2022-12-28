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Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:12 Son Güncelleme: 28.12.2022 13:14

Son dakika | Kosova'da bomba ihbarı! Havalimanı kapatıldı

Son dakika haberi: Kosova’nın başkenti Priştine’deki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı üzerine geçici olarak kapatıldı.

Son dakika | Kosova’da bomba ihbarı! Havalimanı kapatıldı

Son dakika haberleri: Kosova'nın başkenti Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı üzerine geçici olarak kapatıldı. Kosova polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Adem Jashari Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine Kosova polisinin ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde önlemler aldığı kaydedilen açıklamada, "Güvenlik nedeniyle havalimanı geçici olarak kapatıldı. Soruşturma, kontrol ve güvenlik tedbirleri amacıyla ilgili birimler devreye konuldu." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika | Kosova'da bomba ihbarı! Havalimanı kapatıldı
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