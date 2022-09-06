Son dakika | Kraliçe Elizabeth Liz Truss’a yetkiyi resmen verdi

Son dakika haberleri: Eski İngiletere Başbakanı Boris Jonhson'un istifasının ardınadn dün Parlamento'da yeni başbakanın Liz Truss olduğu açıklanmıştı. Gelen flaş bir bilgiye göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hükümet kurma görevini Liz Truss'a verdi. Oylama sonuçlarına göre Liz Truss 81 bin 326 oy, Rishi Sunak ise 60 bin 399 oy aldı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Truss, hükümeti kurma görevini almak için yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşeceği ifade edilmişti. Truss, Muhafazakar Parti seçmenleri arasında yapılan oylamada geçerli oyların yüzde 57,4'ünü aldı.