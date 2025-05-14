SON DAKİKA | Kremlin duyurdu: Putin İstanbul'a gelmeyecek
Son dakika haberleri... Rusya'nın İstanbul'da gerçekleştirilecek olan zirvedeki heyeti belli oldu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış müzakerelerine katılmayacağını açıkladı.
Son dakika haberleri... Rusya'nın İstanbul'da gerçekleştirilecek olan zirvedeki heyeti belli oldu. Krelim'den yapılan açıklamada Putin'in İstanbul'a gelmeyeceği bildirildi.
Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky, Rus heyetine başkanlık edecek. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin ve GRU askeri istihbarat servisinin Direktörü Igor Kostyukov yer alacak.