SON DAKİKA | Kremlin duyurdu: Putin İstanbul’a gelmeyecek

Son dakika haberleri... Rusya'nın İstanbul'da gerçekleştirilecek olan zirvedeki heyeti belli oldu. Krelim'den yapılan açıklamada Putin'in İstanbul'a gelmeyeceği bildirildi.

Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky, Rus heyetine başkanlık edecek. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin ve GRU askeri istihbarat servisinin Direktörü Igor Kostyukov yer alacak.