SON DAKİKA: Kremlin: Putin ile Trump yakında telefonda görüşecek

Peskov, Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmelerin son aşamasında olduğu yönündeki görüşüne de katıldığını açıkladı.

"KİEV ANLAŞMA YAPMAZSA DAHA FAZLA TOPRAK KAYBEDECEK"

Peskov, Ukrayna'nın barış istiyorsa Donbas'ta hala kontrolünde tuttuğu bölgelerden askerlerini çekmesi gerektiğini, aksi takdirde bir anlaşma yapılmazsa daha fazla toprak kaybedeceğini belirtti.

Peskov, Donbas'ta serbest ekonomik bölge kurulması fikri ya da Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin geleceği hakkında yorum yapmayı reddetti ve Kremlin'in bu konuları konuşmayı uygun bulmadığını bildirdi

Peskov ayrıca, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin şu an gündemde olmadığını söyledi.

PUTİN-TRUMP ARASINDAKİ SON TELEFON GÖRÜŞMESİ

Putin ve Trump, en son pazar günü ABD Başkanı'nın Zelenskiy ile yapacağı toplantı öncesinde telefonda görüşmüştü.