SON DAKİKA| Kremlin: Putin Trump ile görüşecek

Son Dakika: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile yüze yüze görüşeceğini açıkladı. Kremlin, görüşme yerinde anlaşıldığını ancak bunun daha sonra açıklanacağını belirtti.

Kremlin ayrıca, ikilinin görüşme tarihi hakkında, "Putin ve Trump arasında önümüzdeki günlerde görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...