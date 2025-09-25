Son Dakika | Kremlin’den Donald Trump’a bomba gönderme: Rusya gerçek bir ayı!

Son dakika haberi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Bu süreç verimli değil" diye konuştu.

"RUSYA GERÇEK BİR AYI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya için 'Ukrayna'daki savaşta henüz zafer elde edememesi nedeniyle kağıttan kaplan' nitelemesinde bulunmasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın kaplan olmadığını bildirdi. Peskov, "Rusya daha fazla ayıyla bağdaştırılıyor. Zaten kağıttan ayı diye bir şey de olmaz. Rusya gerçek bir ayı. Burada kağıttan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın gerginliğe ve yaptırımlara rağmen ayakta durabildiğini söyleyen Peskov, dünyadaki makroekonomik durumun öngörülemez olduğunu kaydetti.