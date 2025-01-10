Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Kremlin’den flaş açıklama: Putin Trump kararını verdi!
Giriş Tarihi: 10.1.2025 13:22 Son Güncelleme: 10.1.2025 13:33

SON DAKİKA | Kremlin’den flaş açıklama: Putin Trump kararını verdi!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

AA
SON DAKİKA | Kremlin’den flaş açıklama: Putin Trump kararını verdi!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından gazetecilere konuştu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade etti. Trump, "O görüşmek istiyor, biz de ayarlıyoruz. Başkan Putin görüşmek istiyor. Bunu açıkça söyledi. Biz bu savaşı bitirmeliyiz. Bu kanlı bir savaş" dedi. Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceğini dair ayrıntı vermedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Kremlin’den flaş açıklama: Putin Trump kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA