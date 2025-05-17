SON DAKİKA | Kremlin’den flaş ateşkes açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşmenin mümkün olduğunu, görüşmenin ancak heyetler arasında belirli anlaşmalara varılması halinde mümkün olabileceğini belirtti. Peskov açıklamasında, ilk adımın İstanbul'da varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi olduğunu, anlaşmalar arasında bin esir karşılığında bin esir değişiminin de yer aldığını ifade etti.

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