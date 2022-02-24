SON DAKİKA: Kremlin’den ’Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt: Süreyi Putin belirleyecek...

"SÜREYİ PUTİN BELİRLEYECEK"

Operasyonun ne kadar süreceğine dair bilgi veren Peskov, "Rusya'yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansızdır. Operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yapılan askeri operasyonun Rusya ekonomisinde yaşattığı krize dair de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkileri tahmin edildi ve önlemler alındı. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine de Ukrayna halkı karar verir. Anketlere göre Rus halkı Donbass'taki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasını destekliyor" ifadelerine yer verdi.