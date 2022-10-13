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Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:26 Son Güncelleme: 13.10.2022 15:38

SON DAKİKA: Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında

SON DAKİKA: Kremlin’den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında

Son dakika haberine göre; Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı'na yönelik saldırı girişimi ile ilgili açıklama yapıldı. Girişimde bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı'na yönelik sabotaj girişimi ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türk Akım Boru Hattı'na saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı..." ifadelerine yer verildi.

PUTİN ASTANA'DA DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan ile Astana'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Türk Akım Boru Hattı'na yönelik sabotaj gerçekleştirildiğini bildirdi.

Putin, "Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Dün, Rusya Enerji Haftası çerçevesinde Türkiye Enerji Bakanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile müzakereler yaptıktan sonra Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme hedefini belirledik." dedi.

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SON DAKİKA: Kremlin'den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında
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