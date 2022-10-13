SON DAKİKA: Kremlin’den Türk Akım Boru Hattı açıklaması: Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda kişi gözaltında

PUTİN ASTANA'DA DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan ile Astana'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Türk Akım Boru Hattı'na yönelik sabotaj gerçekleştirildiğini bildirdi.

Putin, "Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Dün, Rusya Enerji Haftası çerçevesinde Türkiye Enerji Bakanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile müzakereler yaptıktan sonra Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme hedefini belirledik." dedi.