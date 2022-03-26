Son dakika | Küresel güvenlik algısı kökten değişti: NATO güncellemeye gidiyor

Son dakika haberi.. Küresel güvenlik algısının kökten değiştiği bir sürece girilmesiyle Türkiye'nin kritik görevler üstlendiği NATO da güvenlik mimarisinde güncellemeye gidiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından gözlerin çevrildiği NATO'nun yeni güvenlik konseptinde müttefik ülkelerin GSMH'nin yüzde 2'sini savunma bütçesine ayırma politikasına uymayı güçlü şekilde taahhüt etmesi, ittifakın askeri bağları güçlendirme programının artarak devam etmesi, ittifakın doğu kanadındaki ülkelerin savunma ve güvenlik açıklarının kapatılması, üye ülkelerle sınırdaş olan ve Rus tehdidine maruz kalacağını düşünen ülkelerle işbirliği modellerinin geliştirilmesi ile taktik nükleer ve kimyasal silahların sınırlandırılması ve sıfırlanması için çözümler geliştirilmesi hususları yer alacak.