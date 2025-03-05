Macron’dan Rusya çağrısı: Avrupa orduları Paris’te toplanacak!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz." dedi.