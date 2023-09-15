Son dakika: Macron Fransa’yı şoke eden haberi duyurdu! Nijer Büyükelçi’yi rehin aldı

Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Semur-en-Auxois köyünü ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Nijer'de şu anda sizinle konuştuğum sırada kelimenin tam anlamıyla büyükelçilikte rehin alınmış bir büyükelçimiz (İtte) ve diplomatik görevliler var ve gıda teslim edilmesine izin verilmiyor. Askeri erzakla yemek yiyorlar." dedi.

FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.