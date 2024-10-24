Giriş Tarihi: 24.10.2024 18:43Son Güncelleme: 24.10.2024 19:05
SON DAKİKA | Meclis'te TUSAŞ saldırısına ortak kınama
Son dakika haberleri... Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu alçak terör saldırısı TBMM'de kınandı.
ABONE OL
Son dakika haberleri... TBMM'de kabul edilen tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Meclis'te TUSAŞ saldırısına ortak kınama