Son Dakika | Medvedev'den Donald Trump'a zehir zemberek sözler: Rusya ile artık savaş halinde

Son dakika haberi... Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ı "geveze bir barış elçisi" şeklinde nitelendirerek, Trump'ın artık Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi. Medvedev, Trump'ın son hamleleri nedeniyle Rusya'nın artık "anlamsız anlaşmalar yapmak yerine düşmanları yok etmeye" odaklanabileceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 14:28 Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 15:02

Son dakika! Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, sosyal medya platformu Telegram'dan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmenin iptal edilmesine ve ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına değinerek, "Trump, Budapeşte zirvesini iptal etti. Ülkemize yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Başka ne olacak? Tomahawk füzelerinin yanı sıra yeni silahlar da olacak mı?" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump'ı "geveze barış elçisi" şeklinde nitelendirerek, "ABD bizim düşmanımızdır ve onların geveze 'barış elçisi' artık Rusya ile tam bir savaş halindedir. Evet, Kiev'in yanında aktif olarak savaşmıyordu. Ama bu artık onun (Trump'ın) çatışması, bunak Biden'ın değil. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş eylemi ve Trump şimdi çılgın Avrupa ile tam bir ittifak kurmuş durumda" dedi.