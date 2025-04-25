SON DAKİKA | Moskova’da bombalı suikast!

Son dakika haberleri: Rusya'nın Balaşiha kasabasında bir arabanın patlatılması sonucu üst düzey bir Rus askeri subayı hayatını kaybetti. Rus medyasından aktarılan son dakika bilgilerine göre ölen kişinin Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü başkan yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğu bildirildi.

Rus medya kuruluşu Baza, park halindeki bir arabadaki bombanın, yerel olarak yaşayan bir subayın yanından geçerken uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

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