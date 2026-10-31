Son dakika | Mücteba Hamaney’den ABD ve İsrail’e mesaj! Orduya talimat verdi

İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mücteba Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü.

Hamaney'in görüşme sırasında askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiği ve bu tür saldırılara "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin." dediği aktarıldı.

İran lideri Hamaney'in ayrıca "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yerli savunma kapasitesinin taktik ve doktrin açısından güçlendirilmesini ve yeni teknolojilerden yararlanılarak güvenlik mimarisinin geliştirilmesini isteyen Hamaney, silahlı kuvvetlere yönelik mali desteğin artırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.