SON DAKİKA| Mücteba Hamaney’den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimini engelledik
Son Dakika: İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, İran Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Ülkeyi bölme girişimini engelledik" ifadelerini kullandı.
Hamaney, ABD'nin üslerini hedef almak zorunda olduklarını bildirerek, "Bölgedeki ABD üsleri kapatılmalı" ifadelerini kullandı.
Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.
İran'ın yeni lideri, ABD'nin 175 kişinin öldüğü Minab'daki okul saldırısını hatırlatarak, "Minab'ın intikamı alınacak" dedi.
