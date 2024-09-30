SON DAKİKA... Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah’tan ilk açıklama: En yakın zamanda yeni lideri seçeceğiz!

Hizbullah, Nasrallah suikastının ardından ilk kez görüntülü açıklama yaptı. İşte Naim Kasım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır. Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler. 20 liderin katıldığı bir toplantı değildi. Sadece muhafızları, korumaları vardı. İsrail katliamlar yapmaya, Lübnan'ınher bölgesinde suç işlemeye devam ediyor. Belirli köyleri, evleri hedef almaktadır.

"NASRALLAH'IN TASARLADIĞI YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sağlııkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir. ABD de her türlü imkanla destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırısız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır. Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor. Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik. Liderimizin şehitliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımıyla olacak. Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir. Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut. Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır. Kayıplara karşı planlarımız var.

"YENİ LİDERİ SEÇİP AÇIKLAYACAĞIZ"

Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır. Kayıplara karşı planlarımız var. Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz. Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığa hazırız. Eğer kara saldırısı gerçekleştirilecekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak. En yakın zamanda lideri seçip açıklayacağız.