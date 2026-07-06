Son dakika: Zirve öncesi mesaj paylaşmıştı... NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Rutte'yi Beştepe'de kabul edecek.

RUTTE'DEN TARİHİ ZİRVE ÖNCESİ ANKARA PAYLAŞIM

Ankara, 7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 liderin ve heyetlerinin katılacağı zirvenin saatler kala NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den zirve paylaşımı geldi.

NATO'nun resmi hesabından paylaşılan "Ankara'ya yola çıkıyoruz" videosu kısa sürede gündem oldu. Rutte, "Bu binadaki pek çok kişi şu anda Ankara'ya taşınıyor. Salı ve Çarşamba günü, yani yarın ve öbür gün orada bir zirve düzenlenecek" dedi.

Zirve öncesi kısa bir değerlendirme yapan NATO Genel Sekreteri, "Zirve, büyük ölçüde taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Geçen yıl Lahey'de pek çok şey yaptık, ancak şimdi Lahey'de kararlaştırılanları hayata geçirmeliyiz. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Güvenilir harcama planlarını tartışmamız gerekecek, tüm ülkelerin yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğinden emin olmalıyız.

Bu konuda gerçekten iyi haberler var. Hem sanayinin üretimini artırması hem de Ukrayna'nın, mücadelede olabildiğince güçlü kalabilmesi ve tabii ki barış müzakereleri başladığında mümkün olan en iyi konumda olabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak açısından. Ankara'da görüşürüz" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ BİR ZİRVE BİZLERİ BEKLİYOR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte'yi havalimanında karşıladık. Zirve hazırlıkları sürecinde Sayın Rutte ve ekibiyle yakın eşgüdüm içinde yoğun bir mesai yürüttük. Başkanlık olarak koordinasyonunu üstlendiğimiz Savunma Sanayii Forumu'nun sağlayacağı güçlü zeminde, İttifak'ın savunma sanayii alanındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Verimli sonuçlar üreteceğine ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara yeni bir ivme kazandıracağına inandığımız tarihi bir zirve bizleri bekliyor" dedi.