Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak ettiğini duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını vurguladı.
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız | Video
UKRAYNA NATO'YA ÜYE OLABİLECEK Mİ?
Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı "gayrimeşru ve yasa dışı" olarak niteleyen Genel Sekreter, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için de 30 üyenin oy birliği şartını hatırlattı.
"BU SAVAŞASI BİTİRMESİ GEREKEN PUTİN"
Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Putin bu savaşı başlattı. Bu savaşın sorumlusu Putin olduğu için savaşı bitirmesi gereken de yine Putin olacaktır. Burada bir saldırgan var diğer tarafta ise bu saldırıyla başa çıkmaya çalışan bir ülke var. Dolayısıyla biz Ukrayna'yı destekliyoruz. Bölgenin geneli herhangi bir değişime uğramıyor.
STOLTENBERG'DEN KRİTİK GÖRÜŞME
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "gayrimeşru ilhak girişiminden" duydukları endişeyi dile getiren Sullivan ve Stoltenberg, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhütlerini bir kez daha dile getirdi. Görüşmede, Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik "açıkça görülen sabotajı" da ele alan iki isim, kritik altyapıların korunması konusunu görüştü.
Yüksek Temsilci Borrell Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın düzenlediği referandumlara ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin, bu referandumları ve sonuçlarını kınadığını ifade etti. Borrell, "AB, yasadışı 'referandumların' düzenlenmesini ve bunların tahrif edilmiş sonuçlarını kınıyor. Bu, sistematik insan hakları ihlalleri arasında Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir. Rus işgaline karşı çıkmaya ve direnmeye devam eden Ukraynalıların cesaretini takdir ediyoruz" dedi.
MOLDOVO İLHAKI KINADI
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını kınadı.Sandu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, silah gölgesinde düzenlediği sahte oylamaların ardından işgal edilen Ukrayna'nın bölgelerini yasa dışı ilhak etme girişimini şiddetle kınıyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı. Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Sandu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.
JAPONYA BAŞBAKANI FUMİO'DAN ZELENSKİY'E DESTEK
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini kınadı. Kişida, Rusya'nın ilhak kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuya dair basına açıklamalarda bulunan Kişida, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini hukuka aykırı ve bunun Ukrayna'nın egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirtti. Kişida, telefon görüşmesinde, "Rusya'nın referandum dediği sürecin Ukrayna'nın bir kısmının ilhakı olduğu, bunu asla kabul etmeyeceğini ve kınadığını" ifade etti.
MELONİ: HİÇBİR HUKUKİ DEĞERİ YOK
İtalya'da 25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın başbakanı olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin "hiçbir hukuki veya siyasi değerinin" olmadığını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakına ilişkin yazılı açıklama yapan Meloni, "Askeri işgal altında düzmece referandumların yapıldığı 4 bölgeye yönelik Rusya Federasyonu'nun ilhak açıklamasının hiçbir hukuki veya siyasi değeri yoktur. Putin, tüm kıtanın güvenliğini tehdit eden neo-emperyalist Sovyet tarzı vizyonunu bir kez daha göstermektedir. Ulusların bir arada yaşama kurallarına yönelik Rusya'nın bu son ihlali, Batı demokrasilerinin sıkı ve birlik olma ihtiyacını teyit etti." ifadelerini kullandı.