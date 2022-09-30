SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den flaş açıklamalar: Rusya’nın ilhakını asla tanımayacağız

Yüksek Temsilci Borrell Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın düzenlediği referandumlara ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin, bu referandumları ve sonuçlarını kınadığını ifade etti. Borrell, "AB, yasadışı 'referandumların' düzenlenmesini ve bunların tahrif edilmiş sonuçlarını kınıyor. Bu, sistematik insan hakları ihlalleri arasında Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir. Rus işgaline karşı çıkmaya ve direnmeye devam eden Ukraynalıların cesaretini takdir ediyoruz" dedi.

MOLDOVO İLHAKI KINADI

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını kınadı.Sandu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, silah gölgesinde düzenlediği sahte oylamaların ardından işgal edilen Ukrayna'nın bölgelerini yasa dışı ilhak etme girişimini şiddetle kınıyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı. Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Sandu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.