SON DAKİKA: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: "Erdoğan ile mutabık kaldık"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, CNBC'den Silvia Amaro'nun sorularını yanıtlamıştı.

Billström, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti. "Memorandum kapsamında taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek için çalıştık. Buna Mart ayında İsveç Parlamentosu'na yeni bir yasa tasarısı sunmaya hazırlamak da dahil" demişti. Söz konusu terör yasası, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti.

İsveç'te terör örgütü PKK yapılanmasına ses çıkarılmaması ve, PKK'nın İsveç'te skandal gösterileri ile gerilen ilişkiler Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ile kopma noktasına gelmiş, iki ülkenin NATO üyelik süreci için devam eden üçlü mekanizma süresiz durdurulmuştu.