Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Putin’in hedefindeki bölgeyi duyurdu

"DONBASS'IN DOĞUSUNA YENİ BİR SALDIRI HAZIRLIĞI OLABİLİR"

Yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerini bildiren Stoltenberg, ABD ve NATO'nun Rusya tarafından yapılan manevraların yeni bir saldırı planı olabileceğine dikkat çekerek, "Bu yeni durum özellikle Donbass'ın doğu taraflarına yeni bir saldırı hazırlığı olabilir" dedi.