SON DAKİKA| NATO’dan Rusya uyarısı: Uzaya nükleer silah…

Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın telekomünikasyon uydularının imha edilmesini mümkün kılan anti-uydu silahları geliştirmesinden endişe duyduğunu belirterek, bu gelişmenin Dünya'nın yörüngesinde bulunan ve hem savunma hem de insanların günlük yaşamları için hayati önem taşıyan binlerce uyduyu tehdit edebileceğini bildirdi.

Moskova'nın uyduları hedef almak amacıyla uzaya nükleer silah yerleştirme planlarına ilişkin uyaran Rutte, bu tür eylemlerin "Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin askerileştirilmesini ve yörüngeye nükleer silah yerleştirilmesini" yasaklayan ve Rusya'nın da taraf olduğu 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması'nı ihlal edebileceğini vurguladı.