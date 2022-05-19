Son dakika | NATO’dan flaş Türkiye açıklaması: Diyalog halindeyiz

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna Türkiye'nin tavrı damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamasında; Erdoğan, "Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz. İsveç tam bir terör yuvasıdır." ifadelerini kullanmıştı." ifadelerini kullanarak iki ülkenin başvurusunda kararını bir kez daha duyurmuştu. Edibilen son dakika haberine göre NATO'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını değerlendirirken Türkiye'nin ifade ettiği güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." dedi.
Stoltenberg, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılmaları konusunda ortak bir karara kısa sürede varacağımıza inanıyorum." dedi.
Stoltenberg, NATO'nun 30 müttefiki arasında bazen farklılıklar olabildiğini ancak bunların konuşularak aşılabileceğini belirtti.
"TÜRKİYE'NİN İFADE ETTİĞİ ENDİŞELERİ ELE ALIYORUZ"
İsveç ve Finlandiya'nın katılımı konusunda Türkiye'nin yanı sıra tüm NATO üyeleriyle yakın temas içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya katılmaları durumunda AB nüfusunun yüzde 96'sının NATO içinde olacağını belirterek, NATO ve AB'nin Batı Balkanlar, Ukrayna, siber güvenlik gibi konularda her zamankinden daha yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti.
Stoltenberg, "AB'nin savunma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Doğru yönde yapılırsa bunlar hem NATO'yu hem de AB'yi güçlendirecektir." diye konuştu.
FİNLANDİYA BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA
İtalya'nın başkenti Roma'da dün İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüşen Finlandiya Başbakanı Marin, Corriere della Sera gazetesine bir röportaj verdi. Marin, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle NATO'ya üye olma kararlarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "NATO üyesi olmak demek, Finlandiya saldırıya uğradığında müttefiklerin, Atlantik İttifakı'nın 5. maddesi uyarınca bizi savunmaya gelmesi demek. Tabii biz de böyle bir saldırı durumunda müttefiklere aynı şekilde yardım edeceğiz." dedi.
Bölgelerindeki diğer ülkelerden İsveç ve Norveç ile zaten yakın işbirliği içinde olduklarını kaydeden Marin, NATO'ya üye olunca kolektif güvenliklerinin ve savunma yeteneklerinin artacağını kaydetti.
Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı çıktığı hatırlatılan Başbakan Marin, "Bu alanda, Türkiye ve diğer ülkelerle olan görüşmelerde sakin kalmanın ve soruları yanıtlayarak yanlış anlamaları düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Her sorun ve tartışma, iyi niyetle çözülebilir." ifadelerini kullandı.
NÜKLEER SİLAH KALICI ÜS SORUSUNA YANIT
Marin, İsveç'in NATO üyeliği kabul edilirse topraklarında nükleer silahlar ya da kalıcı üs istemediğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu güncel bir tartışma değil, müzakerelerin bir parçası da değil. Bunlar ulusal düzeydeki kararlar. Biz istemezsek kimse bize nükleer silah ya da kalıcı üs için gelemeyecek. Bu konunun gündemde olmadığını düşünüyorum. Ben, Finlandiya'da NATO üssü ya da nükleer silah konuşlandırmak gibi bir çıkar dahi olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.
İNGİLTERE: TÜM ÜYELERİN ENDİŞELERİNİ DİNLEMEMİZ ÖNEMLİ
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Bu süreçte (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu) tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok önemli, Türkiye'yi de dinleyeceğiz.